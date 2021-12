Football – Période creuse pour le SLO Les Stadistes sont rentrés les mains vides de leur déplacement à l’autre bout de la Suisse. Schaffhouse s’est imposé 1-0. Le premier tour se termine moins bien qu’il n’avait commencé. Sport-Center

Giovani Bamba (au centre) n’a pas vu la fin du match samedi à Schaffhouse. FLASHPRESS/ALLENSPACH

Les matches de Stade Lausanne Ouchy ne sont plus les plus spectaculaires de Challenge League. Ils l’ont été, mais en cette fin d’année 2021, le SLO a perdu de sa superbe. Les résultats tombent, parfois. Là n’est pas forcément le souci. Si les Stadistes existaient aux yeux des amateurs du football suisse, c’était pour leur imprévisibilité, leur capacité à créer du jeu en tout temps. Ce qui n’est plus une vérité immuable actuellement.

Les hommes de Meho Kodro passeront l’hiver quelque part dans le large ventre mou de cette indécise Challenge League. Pour qui sait se montrer conquérant, il y aura de quoi s’offrir un printemps palpitant. Stade Lausanne sera-t-il de ceux-là?

Pour ce qui est du présent, les Vaudois ont traversé la Suisse sans réussir à mener leur quête à bien. Le déplacement de samedi soir à Schaffhouse s’est soldé par une très courte défaite 1-0. Danilo Del Toro a été le seul à trouver la faille (29e). Et ce malgré plusieurs tentatives intéressantes de part et d’autre. À noter que le SLO a terminé le match à dix, Giovani Bamba écopant de deux cartons jaunes en quelques secondes en fin de match.

Ne reste plus que la réception de cet intrigant FC Wil samedi avant les vacances. Les Saint-Gallois viennent de perdre un match fou face à Winterthour (3-5), malgré le septième but de leur Vaudois à eux, Josias Lukembila.

