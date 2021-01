Holocauste – Périodes d’instabilité propices à l’extrémisme, selon Parmelin Le président de la Confédération s’est exprimé mercredi à l’occasion de la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l’Holocauste.

Guy Parmelin. AFP

Toute période d’instabilité favorise les relents extrémistes et les pulsions malsaines, a rappelé mercredi Guy Parmelin à l’occasion de la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l’Holocauste. Un coup d’œil à l’actualité internationale suffit à s’en convaincre, selon le président de la Confédération. «Ce mécanisme psychologique doit être dénoncé et la tentation de violence à tout prix conjurée». Toute forme d’antisémitisme, de discrimination et de racisme devait être fermement condamnée.

La crise sanitaire en cours ne doit pas nous faire oublier ce sur quoi notre société établit concorde et cohésion: l’esprit d’ouverture, le sens du dialogue et l’expression du respect, estime Guy Parmelin dans son message diffusé mercredi.

Depuis 1945, d’autres génocides ont eu lieu et il importe aujourd’hui d’agir concrètement pour en prévenir de nouveaux. La Suisse a fait œuvre de pionnier dans ce domaine en créant il y a quelques années un réseau regroupant des représentants des Etats, des experts et des représentants de la société civile de tous les continents pour développer des instruments de prévention, a-t-il ajouté.

ATS