[20/42] À Vaud l’eau - Périple dans les montagnes où naissent les laves torrentielles

À Vaud l'eau – Périple dans les montagnes où naissent les laves torrentielles Avec le réchauffement, les coulées de boue se multiplient. À Villeneuve, lors des récentes pluies, la torrentueuse Tinière s'est plus emportée que le Pissot.

La Tinière, dans sa partie supérieure, au début d’une pluie de forte intensité, le 14 juillet dernier. Olivier Vogelsang

C’est ici, sur les hauts de Villeneuve (VD), qu’une gigantesque lave torrentielle a engendré la première carte de dangers naturels consacrée aux crues en Suisse. Il y a un quart de siècle, dans la nuit du 13 au 14 août 1995, le Pissot, suite à une pluie d’une intensité exceptionnelle et de courte durée, sortait de son lit et charriait des gravats, détruisant tout sur son passage (lire encadré). Le 14 juillet dernier, lors d’une pluie de forte intensité, le ruisseau a été moins dévastateur. Mais, simultanément, sa voisine la Tinière s’est emportée. Périple dans les montagnes où naissent les laves torrentielles, dont la fréquence augmente avec le réchauffement climatique.

Durant la nuit du 13 au 14 août 1995, un orage isolé de 45 minutes a déversé 70'000 m³ d'eau entraînant 50'000 m³ de lave torrentielle vers Villeneuve (VD), coupant l'autoroute A9 sur plus de 150 m. Dix voitures et une moto disparaissaient dans le torrent. Par miracle, seuls des blessés légers ont été à déplorer.

«Pour provoquer cette coulée de boue, il faut beaucoup d’eau en très peu de temps provenant d’un orage, voire de la fonte des glaces ou du permafrost.» Olivier Français, géotechnicien, spécialiste des dangers naturels

«Pour provoquer cette coulée de boue, il faut beaucoup d’eau en peu de temps (associée parfois à la fonte récente du permafrost) et une déclivité d’au moins 15 degrés», lance le géotechnicien Olivier Français, ingénieur responsable des travaux de correction du Pissot, spécialiste des dangers naturels, en remontant la combe du torrent villeneuvois. Une lave torrentielle? C’est un mélange d’eau, de sédiments et de bois comprenant une proportion de plus de 30% de matériaux solides s’écoulant à grande vitesse. Elle se produit en montagne, dans les zones où un sous-sol géologique sensible à l’érosion fournit de grandes quantités de matériaux meubles. Dans le canton, ces conditions sont réunies dans nombre de bassins-versants, principalement dans les Préalpes: 37 événements y ont été recensés de 1740 à 1980, et 82 durant ces 41 dernières années.

Une vague de 3 m 50

Ce 14 juillet, la pluie de forte intensité qui s’est mise à tomber ne met pas à mal les ouvrages de protection contre les crues du Pissot. En revanche, tout prêt, dans la combe voisine, la Tinière, alimentée par ses 19 châbles, se met à gronder. Dans la partie supérieure de son lit, en haut de la montagne, son eau est claire. Mais, emportant terre et gravats, elle brunit et grossit au fil de la descente. Comment deux torrents aussi proches peuvent-ils réagir différemment face aux mêmes intempéries? «Des versants de la Tinière sont dépourvus de végétaux, ce qui entraîne des ravines. Et il y a beaucoup de matériaux charriables en haut, répond le conseiller aux États Olivier Français. Quant au Pissot, dont la combe est plus rocheuse et herbeuse, il a déjà perdu une bonne partie de sa charge de matériaux lors de la crue de 1995.» En juillet 2006, la Tinière avait engendré une vague de 3 m 50 qui a déferlé en aval. Près de 11’500 m³ de matériaux avaient été charriés par la rivière, dont le débit a grimpé à 25 m3/s. Le torrent avait récidivé en 2007 et en 2009 avec presque autant de force.

Les laves torrentielles se sont multipliées en Suisse et dans la région ces dernières années. Pour preuve, celles de Jaun (FR) l’an dernier, de Chamoson (VS) en 2019, ou encore de Château-d’Œx en 2018. La dernière d’importance dans le canton, due au débordement du Bey, a dévalé les pentes de Vers-l’Eglise (Ormont-Dessus) le mois dernier. «Il y a eu une forte trombe d’eau très locale sur Châtillon qui n’a touché que le Bey, rapporte Philippe Nicollier, ancien syndic. Sans comparaison toutefois avec la crue de 2005 de la Grande Eau aux Diablerets, due à une pluie torrentielle et au retrait du permafrost.»

L’air est plus humide

«Quand les températures augmentent d’un degré, l’air peut contenir 7% d’humidité en plus et il y a davantage d’énergie dans l’atmosphère, explique la climatologue Martine Rebetez, professeure à l’Université de Neuchâtel et à l’Institut fédéral de recherche sur la forêt, la neige et le paysage (WSL). Les précipitations extrêmes sont plus intenses et plus fréquentes. Or ce réchauffement d’un degré correspond à celui qui s’est déjà produit en Suisse ces vingt-cinq dernières années. Il est deux fois plus rapide que la moyenne sur la planète.»

Directeur de l’Institut des sciences de la Terre (ISTE) à l’UNIL, Michel Jaboyedoff pointe l’instabilité atmosphérique croissante à l’origine d’orages plus fréquents dans l’Est vaudois et le Bas-Valais. Il dresse un lien entre la circulation atmosphérique générale et les précipitations mesurées sur le versant du Rhône en amont du Léman. Et note que les gros orages sont désormais le plus souvent consécutifs à des courants provenant du sud, de la Méditerranée. «Si ces courants ne libèrent pas leur prise d’eau sur la Ligurie en Italie, ils le font sur les premières barrières montagneuses qu’ils rencontrent, les Préalpes, voire les Alpes.»

Olivier Français relève un autre facteur à la multiplication des coulées torrentielles: le manque d’entretien du massif forestier: «Les arbres tombés dans le lit d’un ruisseau provoquent des barrages qui peuvent céder d’un coup. Auparavant, le temps de retour d’une crue de l’envergure de celle du Pissot était de cent vingt ans. Désormais, ce temps de retour sera plus court.»

La mémoire courte Afficher plus «Qui se souvient de la catastrophe du Pissot à part ceux qui l’ont vécue? questionne Olivier Français. Il n’y a plus de mémoire collective pour ce genre d’événements. Seuls restent les souvenirs individuels. Peut-être parce qu’il n’y a plus de veillée à la maison, lors desquelles les anciens racontaient le passé.» Docteur en géosciences de l’environnement, responsable de la prévention éléments naturels à l’ECA/Vaud, Marc Choffet acquiesce: «Quand on observe comment l’on construit les bâtiments aujourd’hui, avec comme préoccupations prioritaires, certes louables, l’efficience énergétique ou l’esthétique, force est de constater qu’on oublie souvent les forces de la nature.» Pour ce qui concerne le Pissot, dans la nuit du 13 au 14 août 1995, une précipitation isolée de 45 minutes, d’une intensité exceptionnelle a déversé 70’000 m³ d’eau sur le bassin-versant du torrent entraînant 50’000 m³ de lave torrentielle vers Villeneuve, coupant l’autoroute sur 200 m. Dix voitures et une moto disparaissaient dans les gravats. Par miracle, il n’y a eu que des blessés. «J’ai été le premier au courant, car j’habitais au pied de la coulée, raconte Patrick Croci, ancien commandant des pompiers. Après un bruit assourdissant, j’ai vu ma terrasse disparaître sous la boue. Mes vacances agendées dès le lendemain étaient aussi à l’eau.»

