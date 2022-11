The Pearl Monument est l’une des principales attractions touristiques de Doha. Il rappelle un passé aujourd’hui enfoui. AFP

Au Qatar, les pétrodollars pleuvent en cascades, les diamants s’écoulent en rivières et les perles gouttent à flots au front des supporters. Hiver ou non, entre deux coups de clim’, qu’est-ce qu’on en a vu, des visiteurs en nage depuis le début de cette Coupe du monde! Dans ce sauna à ciel ouvert, Britanniques cramoisis, Vikings à la dérive ou Néerlandais dégoulinants ont bien du mal à sécher leurs chemises – et ne peuvent même pas accuser leurs favoris, y compris les plus feignants, de ne pas mouiller le maillot.

Mercredi, les Allemands transpiraient à foison avant la rencontre. Après la défaite de la Mannschaft contre le Japon, ils ruisselaient pour d’autres raisons encore – la trouille. Jeudi, à l’occasion de leur entrée dans le grand bain face au Cameroun, c’était au tour des quelque 1500 Suisses d’avoir chaud entre deux sueurs froides. Jusqu’à ce que la petite perle de Breel Embolo ne vienne les soulager.

Mais avant tout ça, bien avant même que le ballon ne se mette à rouler et le Qatar à exploser, la perle constituait la principale – pour ne pas dire unique – ressource de la région. Personne ne soupçonnait l’existence, sous tout ce sable, de l’une des plus grosses cuves à gaz de la planète. L’or noir n’était pas né, tout reposait sur ces petites billes blanches, concrétions calcaires nées de l’horripilation accidentelle de mollusques bivalves.

Si elle sème la discorde et la malédiction dans le roman du même nom de John Steinbeck, la perle, surnommée larme d’Aphrodite dans l’Antiquité, est l’une des grandes stars ancestrales du golfe Persique, d’où provenaient jusqu’à 80% de la production mondiale. En 1907, un chroniqueur anglais recense, rien qu’au Qatar, près de 13’000 pêcheurs spécialisés – ce sera aussi le métier du papa de Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG.

La Première Guerre mondiale et la Grande Dépression, puis l’invention par les Japonais des perles de culture, portèrent un coup fatal au secteur. Après des décennies de disette, on peut dire que le Qatar a su rebondir. Dans le faste actuel, l’émirat n’oublie pas son héritage. Sur la Corniche, un monument de plus ou moins bon goût, sous forme d’huître géante, rappelle le passé. Et le luxueux archipel artificiel qui a émergé depuis 2007, au nord de Doha, n’a pas eu besoin de chercher son nom trop loin: The Pearl.

