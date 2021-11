Amérique latine – Pérou: au moins 10 morts dans un accident de minibus Un véhicule de tourisme est tombé de 300 mètres dans le vide lundi dans la jungle péruvienne, à 1000 km au nord de Lima.

Au moins dix personnes, dont un enfant, sont mortes et sept ont été blessées lundi après la chute d’un minibus d’une falaise sur une route isolée dans la jungle du nord du Pérou, ont indiqué les pompiers.

Le véhicule de tourisme est tombé de 300 mètres dans le vide dans la matinée alors qu’il effectuait le trajet entre les villes de Chachapoyas et Moyobamba dans la région d’Amazonas, à 1000 km au nord de Lima.

«Dix personnes sont mortes, sept [grièvement blessées] ont été secourues», a déclaré le pompier Joicer Tejada à la radio RPP.

Accidents fréquents

Les accidents sur les routes péruviennes sont fréquents en raison des excès de vitesse, du mauvais état des routes, du manque de signalisation et de contrôle de la part des autorités.

Ce drame dans la région d’Amazonas s’ajoute à celui provoqué par un tremblement de terre, dimanche, avec plus de 2400 personnes touchées, 12 blessés, 117 maisons et cinq églises détruites et 1,5 kilomètre de routes endommagées, selon le dernier bilan officiel.

AFP

