Amérique latine – Pérou: le Parlement suspend le débat sur les élections anticipées Le débat parlementaire sur un projet de loi prévoyant la tenue d’élections anticipées au Pérou est suspendu jusqu’à mardi.

Le Parlement péruvien à Lima le 30 janvier 2023. AFP

Le projet de loi soumis au vote du Parlement prévoit d’avancer les élections à octobre 2023, contre avril 2024 actuellement, mais rien ne dit que cela permettra de mettre fin aux manifestations réclamant la démission de la présidente Dina Boluarte qui secouent le pays depuis début décembre.

«Sur disposition du président du Parlement de la République, la séance plénière se poursuivra le mardi 31 janvier à 11 h 00 heure locale» (17 h 00 en Suisse), indique un communiqué du Parlement après sept heures et demie de réunions pour essayer de trouver un consensus.

«Pas un mort de plus, Dina démissionne maintenant», pouvait-on lire lundi sur une banderole géante déployée lors du défilé de centaines de personnes dans le quartier populaire de Huaycán, dans la banlieue de Lima.

«Les mobilisations vont continuer parce qu’il n’y a aucun signe que l’exécutif (Dina Boluarte) va démissionner», a assuré à l’AFP le dirigeant de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP), Geronimo Lopez, qui a appelé à une marche nationale mardi sous le slogan «Dina démissionne maintenant!»

Les manifestants bloquent en outre des axes routiers, et des dizaines de militaires se sont rendus lundi à Ica, à 250 km au sud de Lima, pour aider la police à débloquer l’autoroute Panamericana Sur qui dessert la région de Tacna, à la frontière avec le Chili. Les barrages routiers ont provoqué des pénuries de produits de base et de carburant dans plusieurs provinces. La mine péruvienne de Las Bambas, exploitée par la société chinoise MMG et qui fournit environ 2% du volume mondial de cuivre, a annoncé qu’elle suspendrait son activité à partir de mercredi si les blocages se poursuivaient.

«Gagner la confiance»

Dina Boluarte a appelé dimanche soir dans un message télévisé le Parlement à avancer les élections afin de «gagner la confiance du pays en répondant à cette demande tant attendue du peuple péruvien». Elle a fait savoir qu’en cas de vote négatif, elle présenterait deux projets de loi: un nouveau projet pour avancer le scrutin à octobre et un autre prévoyant que le futur Parlement prépare une réforme de la Constitution.

Le Parlement s’est déjà penché samedi sur une proposition d’élections anticipées présentée par le député Hernando Guerra Garcia, du parti de droite Fuerza Popular (FP). Mais le texte a été rejeté par 65 voix contre 45. La gauche avait insisté pour introduire un amendement prévoyant un référendum sur une Assemblée constituante, ce qui a contribué à l’échec du projet de loi.

Le président du Parlement, José Williams, un militaire de droite à la retraite, qui remplacerait Dina Boluarte en cas de démission, a également appelé dimanche sur Twitter les parlementaires à «réfléchir de manière responsable à la décision qui devra être prise» lundi.

Pour la première fois à Lima samedi, une personne est morte lors de manifestations qui ont dégénéré en violences. Victor Santisteban, 55 ans, est décédé d’une fracture du crâne. «Nous voulons que justice soit faite», a déclaré à la presse Elizabeth Santisteban, sœur du défunt, dont les funérailles se tiennent lundi. Son décès porte à 48 le nombre de victimes depuis la destitution et l’arrestation le 7 décembre du président de gauche Pedro Castillo, accusé d’avoir tenté un coup d’État en voulant dissoudre le Parlement qui s’apprêtait à le chasser du pouvoir.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.