Justice fribourgeoise – Perpétuité pour le double assassin de Sorens (FR) Le trentenaire a écopé de la prison à vie pour avoir massacré un Macédonien et son fils. Il venait de dilapider les 34’000 fr. que les victimes lui avaient remis pour des tracteurs. Benjamin Pillard

Contrairement à ses affirmations figurant dans des notes remises au tribunal au premier jour du procès, l’agriculteur de 33 ans a contesté lors de son interrogatoire avoir agi en légitime défense le soir du drame. Gilles-Emmanuel Fiaux

«L’archétype de l’assassin», qui «coche toutes les cases». Le réquisitoire implacable du procureur fribourgeois Marc Bugnon, il y a trois semaines, laissait peu de doute quant à l’issue du procès de l’agriculteur de 33 ans qui avait sauvagement tué en mars 2020 un quadragénaire et son fils (23 ans), dans l’écurie du chalet d’alpage de sa famille. Ce d’autant plus que sa responsabilité pénale le soir de son carnage a été jugée pleine et entière par les experts-psychiatres. Le Tribunal de la Gruyère a rendu son verdict ce mercredi: perpétuité.