Prix de la Ville de Lausanne – Perret Sanitaire, un modèle d’intégration des migrants L’entreprise spécialisée dans les installations sanitaires a reçu le prix Diversité-Emploi-Formation 2020 pour son action qui favorise l’égalité des chances. Jean-Marc Corset

Les dirigeants de l’entreprise Perret Sanitaire SA (de g. à dr.): Marcos, Francisco (assis) et Esther Sancho, ainsi que Sandro Speca DR

Président et ancien directeur général de Perret Sanitaire SA, Francisco Sancho a quitté son pays natal, l’Espagne, en 1963 à l’âge de 16 ans pour rejoindre son père, ouvrier dans une entreprise de la banlieue lausannoise. Il a pu apprendre le métier de dessinateur sanitaire après avoir dû suivre des cours de français et de math. 10 ans après son arrivée, il trouve un emploi dans l’entreprise sise alors à Béthusy et 40 ans plus tard, il reprend cette société fondée en 1888, aujourd’hui installée aux Boveresses.

Son parcours d’intégration et de formation semé d’embûches pour parvenir à cette position forgera la culture d’entreprise de la maison Perret Sanitaire qu’il a transmise à ses enfants désormais à la direction: Esther Sancho, administratrice et responsable des Ressources humaines, et Marcos Sancho, administrateur. Depuis 2003, au moment où Francisco Sancho devient actionnaire majoritaire de la société, son chiffre d'affaires a plus que quadruplé et elle est passée de 25 employés à cent aujourd’hui. Parmi eux, il y a pas moins de 16 nationalités différentes et 13 apprentis.

Cette histoire modèle a valu la semaine dernière à l’entreprise spécialisée dans la conception et la réalisation d’installations sanitaires – toutes les techniques touchant l’eau – de se voir attribuer le prix Diversité-Emploi-Formation 2020 de la Ville de Lausanne pour son soutien à l’intégration professionnelle et sociale de ses apprentis comme de ses collaborateurs issus de la migration.

Entreprise formatrice

Doté d’un montant de 10'000 francs, ce prix est décerné depuis 2016 par la Ville, sur préavis de la Commission lausannoise pour l’intégration (CLI) et du Bureau lausannois pour les immigrés (BLI) dans le but “d’encourager les initiatives d’entreprises lausannoises en faveur de l’entrée des personnes migrantes sur le marché du travail et de leur évolution professionnelle. Il valorise leur engagement en faveur de l’égalité des chances et de la non-discrimination”.

En tant qu’entreprise formatrice, Perret Sanitaire a engagé de nombreux apprentis issus de la migration et les encourage dans l’apprentissage du français. Elle a poussé une dizaine d’employés à obtenir leur CFC en cours d’emploi et soutient l’évolution des carrières. En outre, elle met à disposition ses collaborateurs qualifiés des filières de formation en tant qu’experts.

Sur le plan social, la direction facilite l’accès au logement de ses collaborateurs. La Ville de Lausanne, représentée par Oscar Tosato, directeur des Sports et de la cohésion sociale, lors de la remise du prix dans les locaux de Perret Sanitaire aux Boveresses, observe “qu’une grande majorité des personnes migrantes, qui travaillent ou ont travaillé au sein de l’entreprise, ont obtenu un permis B ou C, ou le passeport helvétique”.

La vénérable entreprise de 132 ans, qui à ses origines a participé aux grands travaux de canalisation de Lausanne, s’occupe aujourd’hui non seulement des installations sanitaires, mais aussi des conduits d’air comprimé et de gaz naturel. Un domaine sanitaire qui nécessite de disposer d’une concession.