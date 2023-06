Mon animal et moi – Perroquets et perruches reprennent goût à la vie aux côtés de «Tchoupette» À Bex (VD), Natacha et Capucine ont créé un sanctuaire où elles hébergent une trentaine de psittacidés abandonnés ou maltraités par leurs propriétaires. Elles y proposent des consultations afin de prévenir les abandons. David Genillard

«Tchoupette» s’étant débiné, c’est «Zette», un gris du Gabon femelle, qui joue les mannequins avec Natacha Deppierraz. YVAIN GENEVAY

Vous êtes plutôt fan de rock, de classique ou de variété? Entre «Another One Bites The Dust» de Queen, la «Marche turque» de Mozart et le thème de «La soupe aux choux», Tchoupette en offre pour presque tous les goûts et livre des interprétations convaincantes de ces «hits».