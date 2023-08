Une carte pour trouver son spot – Perséides: où voir les étoiles filantes? Le phénomène estival des Perséides atteindra son pic d’activité entre le 10 et le 14 août. Notre carte de Suisse permet d’identifier les meilleurs spots d’observation. Mathieu Rudaz Fanny Giroud

La nuit est claire et parsemée d’astres scintillants. Soudain, une pluie d'étoiles filantes traverse un coin de ciel et révèle une magnifique vue du cosmos. Ce sont les Perséides, un phénomène qui se produit chaque année entre le 17 juillet et le 24 août. À ce moment, la Terre passe à travers la queue d’une comète, dont les débris se décomposent en une pluie d'étoiles filantes. Cette année, c’est durant la nuit du 12 août qu’on pourrait en voir le plus.