Absence de rapport – Personne ne connaît l’ampleur de la pollution à la dioxine

Après le cas lausannois, d’autres collectivités enquêtent sur leurs usines d’incinération. La remise en état des sites inquiète. Et à juste titre.

L’ancienne usine d’incinération du Vallon a pollué plusieurs places de jeu et de sport à Lausanne. Ici la place de jeux de l’Hermitage.

C’est une pollution sournoise qui s’est installée depuis des décennies dans le sol. En octobre, elle surgissait à Lausanne, faisant l’effet d’une bombe. Le canton de Vaud annonçait qu’une grande partie du territoire de la ville était contaminée à la dioxine. La faute au rejet des fumées de l’usine d’incinération des ordures ménagères du Vallon. Des prémices de ce qui nous attend ailleurs en Suisse? Ce qui est inquiétant dans cette question, c’est que personne n’en connaît la réponse.

«À ce jour, l’Office fédéral de l’environnement n’a pas connaissance de pollutions des sols d’une ampleur comparable à la situation lausannoise», explique l’OFEV. Et pour cause. Les recherches ne sont pas encore terminées. «La majorité des cantons qui possèdent une usine d’incinération des ordures ménagères et qui n’ont pas encore réalisé d’analyses sont en train ou sur le point de le faire.»