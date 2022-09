L’Afghanistan des talibans – «Personne ne connaît l’emplacement exact des lignes rouges» Dans un premier temps, les islamistes se montrent prévenants, mais ils dévoilent ensuite leur vrai visage, rapporte une journaliste allemande. Carolina Drüten «Die Welt»

Les talibans ont repris le pouvoir en Afghanistan, en août 2021. Photo: AP

Un taliban avec les cheveux jusqu’aux épaules et le visage déformé par la colère me somme de partir. Je lui tends la lettre du Ministère afghan des affaires étrangères qui m’autorise à faire un reportage à Kaboul. «Dégagez, ou nous détruisons votre caméra», hurle-t-il dans ma direction. Nous sommes le 15 août 2022, un an après la prise de pouvoir des talibans. Des hommes armés de kalachnikovs brandissent les drapeaux de l’émirat islamique sur une place de Kaboul, non loin de l’ancienne ambassade américaine: ils célèbrent l’anniversaire de leur victoire sur les Américains et l’Occident.