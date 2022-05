Le non l’a emporté de justesse pour la réforme du Cycle d’orientation. Opposants et gouvernement se renvoient la balle pour la suite.

On ne change rien. C’est un non sur le fil du rasoir, avec 50,83% des voix, qui l’a finalement emporté concernant la réforme du Cycle d’orientation à Genève. À peine plus de la moitié des Genevois ont donc exprimé leur refus des classes mélangées, à quelque 1700 voix d’écart.

Maintenant, il n’est apparemment pas question de bricoler une solution en retirant simplement les éléments les plus contestés, comme le parcours accéléré en deux ans pour les plus doués ou la mixité «intégrée», c’est-à-dire en gardant dans le même groupe-classe les élèves de différents niveaux dans certaines disciplines. «On prend acte de ce refus serré, a réagi la conseillère administrative chargée de l’Instruction publique, Anne Emery-Torracinta. Les sujets scolaires font toujours débat à Genève, il n’est pas facile de changer les choses. Les travaux entamés sur CO22 vont s’arrêter.»