Un derby plein d’incertitudes – Personne ne sait qui coachera le LS contre Servette Tous deux atteints du Covid, Giorgio Contini et Umberto Romano ne sont pas encore sûrs de pouvoir s’asseoir sur le banc si le match peut avoir lieu dimanche. André Boschetti

Testé positif et en quarantaine depuis lundi, Giorgio Contini n’est pas encore certain de pouvoir accompagner ses joueurs à Genève dimanche. KEYSTONE

En ces temps de pandémie, il faut se préparer à toutes les éventualités. Dans cet ordre d’idées, la semaine que vit le Lausanne-Sport avant de, peut-être, affronter Servette dimanche en est un parfait exemple.

Pour résumer brièvement les différents épisodes, il faut partir de lundi et d’une séance presque normale de décrassage. Presque, car quelques membres du staff lausannois, pas au meilleur de leur forme, ont alors décidé de passer le désormais habituel test Covid. Qui a révélé que six d’entre eux – sur neuf – étaient positifs. Dont Giorgio Contini et son assistant, Umberto Romano. «Je suis heureusement asymptomatique, précise l’entraîneur depuis son domicile, où il est en quarantaine depuis lundi. Mais ces tests ont obligé tous les joueurs à une quarantaine préventive jusqu’à ce vendredi, où ils ont fait un nouveau test qui a heureusement confirmé qu’ils sont tous en excellente santé.»