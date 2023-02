Chantier interminable en Valais – Personne ne veut être responsable de la débâcle de l’A9 Pourquoi cette construction dans le Haut-Valais a-t-elle été une fois de plus bâclée? Le Contrôle fédéral des finances a voulu trouver des réponses. En vain. Philippe Reichen

Ils aimeraient ouvrir davantage de tronçons autoroutiers en Valais, mais la construction de l’A9 continue de poser d’importants problèmes: Valentina Kumpusch, vice-directrice de l’OFROU, le conseiller d’État Franz Ruppen (UDC, VS), Jürg Röthlisberger, directeur de l’OFROU, et Martin Hutter, chef de la construction autoroutière valaisanne (de gauche à droite). Keystone

Incompétence, gaspillage d’argent, surcoûts, copinage, fausses factures et corruption: jamais la construction d’un tronçon d’autoroute suisse n’a connu autant de dysfonctionnements que celle de l’A9 dans le Haut-Valais. Le tronçon entre Sierre et Brigue ne fait pourtant que 35 kilomètres de long. Les travaux ont commencé il y a plus de trente ans et ne devraient être définitivement terminés qu’en 2035. Les coûts sont estimés à 4,4 milliards de francs, dont 96% sont pris en charge par la Confédération. Le maître d’ouvrage est toutefois le canton du Valais.