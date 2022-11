Le LHC favorisé à la Vaudoise aréna? – «Personne n’est le soldat de Monsieur Gillièron» Présidente du Centre sportif de Malley, Samira Marquis prend position sur les allégations de conflit d’intérêts visant son vice-président, le syndic de Prilly. Chloé Din

Présidente du conseil d’administration du Centre sportif de Malley (CSM SA), Samira Marquis défend le syndic de Prilly. Dans son rôle de vice-président, celui-ci est visé par des allégations de conflit d’intérêts en faveur du Lausanne Hockey Club, locataire de la Vaudoise aréna. Florian Cella

Le don de 5000 francs du Lausanne Hockey Club au PLR de Prilly en 2021 pourrait-il mettre en cause l’action du syndic libéral-radical Alain Gillièron à la Vaudoise aréna? Celui-ci siège en effet en tant que vice-président au conseil d’administration du Centre sportif de Malley (CSM SA), société propriétaire de la patinoire, dont le LHC est locataire. Lundi soir au Conseil communal de Prilly, des élus du PS et des Verts ont en tout cas appelé la Municipalité à lui retirer ses fonctions, en raison d’un possible conflit d’intérêts.