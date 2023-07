Wimbledon n’en avait jamais ressenti le besoin. Huit champions, alignés sur 20 mètres de long contre les tribunes du court No 3, accueillaient cette année les spectateurs débouchant de Marryat Road. Always like never before, promettaient Navratilova, Borg, Graf et quelques autres. Si le slogan esquive les traductions littérales, son essence suggère: «Un émerveillement sans cesse renouvelé».

Rappeler cette évidence nécessitait-il de recycler les légendes en RP? Le tournoi a-t-il sérieusement craint que cette première édition de «l’après-Rogerena» se perde dans un flou nostalgique? Toutes les histoires et tous les petits bonheurs de cette quinzaine sont venus souligner à quel point l’inquiétude n’avait pas lieu d’être.

Prenez l’énergie qui fait chanter à 5 h du matin le «peuple de la queue», un verre de prosecco à la main dans la rosée de Wimbledon Park. Elle puise sa source dans la même fascination qui a soudain transformé le trublion Chris Eubanks en champion puis paralysé au pire moment le bras magique d’Ons Jabeur. Cette énergie, c’est l’aura d’un lieu de mémoire, devenu témoin d’une épopée et gardien d’un idéal.

À Wimbledon, comme à Saint Andrews, à la Bombonera, au sommet de la Streif ou du Galibier, le frisson provient de l’immuable, pas des hommes qui y passent. En ces temps qui voient l’Arabie saoudite racheter, action par action, le sport mondial, à l’heure où quelques joueurs de football se sentent plus grands que leur club, vivre quinze jours à Church Road, c’est toucher du doigt l’essence du sport. Remonter aux origines du mythe et écouter l’oracle. Rien n’est au-dessus du jeu. Personne n’est plus grand que Wimbledon.

Mathieu Aeschmann est journaliste au Sport-Center depuis 2011. Spécialiste de tennis, il est l'auteur de Au bout du rêve (Slatkine, 2014) et Agir et Penser comme Roger Federer (Éditions de l'Opportun, 2021). Il est également enseignant d'histoire et d'allemand. Plus d'infos @maeschmann

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.