C’est vous qui le dites 21 octobre - Personnel soignant, aérodrome de la Blécherette, environnement, AVS

Personnel soignant

Engouement OK, vocation non

À propos de l’article intitulé «Épidémie de vocations pour les soins infirmiers en Suisse romande»(«24 heures emploi» du 14 octobre 2021).

Infirmière avec plus de 35 ans de métier… je sursaute. Même si l’article fait ensuite la part des choses, parler de vocation pour englober toutes les motivations à entrer en formation de soignant, ça me paraît d’un autre âge: la confusion que «vocation» entretient avec le dévouement idéal des religieuses, ça doit appartenir au passé, résolument.

À l’époque de mon choix de devenir infirmière, pas de vocation à l’horizon. Apprendre un métier, oui, et qui me donnerait la possibilité de travailler 7/24 pour entamer une reconversion plus tard, oui, encore oui. Ce que j‘ai fait. Entretemps, le nombre de fois où on m’a enfermée dans un rôle, et même prescrit ce que je devais être, faire et penser, sous prétexte que j’étais infirmière… j’en étais soûlée, je me sentais reniée en tant qu’individu.