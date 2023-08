Perspectives de placements – Les obligations séduisent à nouveau les investisseurs Après avoir lourdement chuté en 2022, les emprunts d’État retrouvent grâce aux yeux des investisseurs. Les taux d’intérêt seraient proches de leurs sommets, ce qui devrait soutenir les cours. Nicolas Pinguely

Le discours que prononcera ce vendredi le président de la Fed, Jerome Powell, lors de la réunion des banquiers centraux à Jackson Hole, devrait permettre de déterminer si les taux d’intérêt vont rester durablement élevés aux États-Unis. GETTY IMAGES VIA AFP

Séduisants papiers obligataires. Avec l’envolée des taux, les investisseurs réfléchissent de plus en plus à racheter des obligations d’État. Il est vrai qu’il est tentant d’engranger des rendements de plus 4% en dollar ou de près de 3% en euros en plaçant des billes aux États-Unis ou en Allemagne. Signe que les choses bougent, les placements dans les bons du trésor américain ont atteint un sommet de 127 milliards de dollars depuis janvier, écrit Bank of America.