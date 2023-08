Perspectives économiques – La chute de l’immobilier chinois inquiète jusqu’en Suisse Deux conglomérats géants chinois actifs sur le marché de la pierre se trouvent au bord du précipice, ce qui plombe la croissance locale. Swatch, Richemont ou encore Roche risquent de souffrir. Nicolas Pinguely

Le miracle économique chinois s’est fortement nourri du secteur immobilier. Mais la chute de la démographie, ainsi que le fort endettement des ménages et des promoteurs ont plombé les choses. KEYSTONE

Les nouvelles en provenance de Chine sont de plus en plus alarmantes. Pilier de son économie, le secteur immobilier plonge dans le marasme. Pour preuve, le géant local du marché de la pierre, Evergrande, se retrouve virtuellement en faillite, talonné par son concurrent Country Garden, à court de liquidité. Sans surprise, la croissance chinoise ralentit fortement. Et tout cela aura un impact sur la Suisse.