Le 3 mai, le Conseil national a voté une motion de la Commission de la science pour que la stratégie suisse de nutrition intègre l’impact sur la santé de l’exposition des consommatrices et consommateurs aux polluants présents dans les aliments.

Cette stratégie prend en compte surtout l’aspect quantitatif (apport calorique) et se focalise sur la promotion du sport. Ces aspects sont très importants mais il est nécessaire d’adopter également une approche systémique, globale de la santé publique en intégrant la dimension environnementale.

«L’exposition simultanée et chronique à de nombreuses substances toxiques est dangereuse.»

Car les toxicologues et les épidémiologistes nous le disent. L’exposition simultanée et chronique à de nombreuses substances toxiques via notre alimentation est dangereuse sur le moyen et long terme pour notre santé, cela même si la dose en présence de chacune de ces substances, la dose journalière admissible (DJA), est dans les normes préconisées par les agences étatiques de sécurité alimentaire.

Pourquoi? Car les molécules de synthèse issues de l’industrie chimique comme les pesticides, les conservateurs, les colorants et les édulcorants synthétiques non seulement recèlent une toxicité en soi (c’est bien pour cela qu’industrie et gouvernement ont mis sur pied la DJA), mais induisent également des effets perturbateurs de l’organisme, en imitant ou inhibant les hormones comme l’insuline, responsable d’une bonne assimilation des sucres ou les œstrogènes, indispensables au bon fonctionnement du système reproducteur.

De nombreux additifs et pesticides peuvent également avoir des effets toxiques sur le système nerveux, induisant notamment des troubles de l’attention avec ou sans hyperactivité.

À ces polluants présents dans notre alimentation quotidienne s’ajoutent des résidus de plastifiants, comme le bisphénol A, qui ont pour fonction de donner transparence et élasticité aux emballages plastiques mais qui sont capables de migrer dans les aliments surtout si exposés à la chaleur et qui sont de puissants perturbateurs endocriniens.

Or tous ces effets se produisent à très faible dose tout au long de l’existence. Ce n’est pas tant la dose qui fait le poison dans ce cas mais la phase du développement où l’organisme est exposé, la vie prénatale et l’adolescence en particulier, ainsi que la répétition quotidienne des expositions.

«Effet cocktail»

À cela s’ajoute «l’effet cocktail», l’organisme étant confronté simultanément à des dizaines de polluants chimiques via son alimentation, comme de nombreuses études l’ont démontré. Plus les aliments sont transformés, plus ils contiennent de substances problématiques pour la santé, or en 2013 déjà la Suisse se plaçait au 11e rang des pays qui en consomment le plus.

C’est donc sans surprise que les puissantes faîtières de l’industrie de l’agroalimentaire, la FIAL et Scienceindustries, se sont prononcées en défaveur de la motion avec insistance auprès des 200 conseillers nationaux. L’avis éclairé de la majorité de la Commission de la science n’a pas fait le poids; la motion a été rejetée par 89 voix contre 85!

Valentine Python, Dᵣᵉ ès sciences de l'environnement, conseillère nationale

