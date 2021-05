Télécoms – Perturbation temporaire des réseaux Swisscom et Sunrise Les services Internet, Swisscom blue TV et la téléphonie fixe ont connu des dysfonctionnements pendant plus de deux heures vendredi.

Les réseaux Swisscom et Sunrise ont subi des perturbations vendredi matin. Internet, Swisscom blue TV et la téléphonie fixe ont été touchés pendant plus de deux heures.

La perturbation a été levée à 09h15, comme Swisscom l’a indiqué à ses clients par SMS à 10h30. Tous les services étaient à nouveau disponibles. L’entreprise a indiqué sur son site Internet que l’interruption avait commencé à 07h00.

Dans l’immédiat, un porte-parole de Swisscom n’a pas été en mesure de préciser à Keystone-ATS combien de clients et quelles zones étaient concernés, complétant une information du portail 20 Minutes.

Certains clients de Sunrise ont également été touchés. Une perturbation dans les régions de Zurich, Winterthour et Schaffhouse a concerné les connexions Internet utilisées par les clients de Sunrise via Swisscom à partir de 05h00, selon un porte-parole de Sunrise, contacté par Keystone-ATS. Ce problème a été résolu à 09h30.

