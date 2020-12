Vous avez aimé les «Entreprises responsables»? Vous allez adorer les initiatives «pesticides». L’an prochain, le peuple se prononcera sur deux textes qui veulent bannir tout ou partie des produits phytosanitaires. Et le débat, déjà houleux sous la Coupole, a toutes les chances de déraper dans la population.

On retrouve en effet dans cette campagne plusieurs des éléments qui ont fait d’«Entreprises responsables» une votation explosive. Il y a d’abord l’intitulé des textes. Prenons l’initiative «Pour une eau potable propre et une alimentation saine». Qui peut objectivement être contre cela?

Un titre à ce point pétri de bon sens qu’il devient difficile d’argumenter sur le fond des propositions. Que signifie vraiment la fin des subventions pour ceux qui utilisent des pesticides ou des antibiotiques? Les agriculteurs qui parleront concurrence déloyale face à l’étranger ou taux d’approvisionnement seront au mieux traités de menteurs, au pire d’empoisonneurs. La vie en noir et blanc, sans la moindre nuance.

Autre similitude, le timide contre-projet des autorités. Un texte qui ne va pas assez loin pour les Verts et le PS, mais qui est déjà trop extrême pour l’UDC. Difficile de convaincre la population quand la cacophonie règne à Berne.

Enfin, les rapports de force. Les initiatives seront soutenues par la gauche et les ONG, et combattues par la droite et l’industrie agroalimentaire. En clair, les bobos urbains expliqueront aux paysans comment faire leur métier pour bien les nourrir.

Sachant que chacun des blocs est désormais capable de régater avec des moyens équivalents, l’issue du vote est incertaine. Et il se pourrait bien que ces initiatives séduisent une majorité du peuple avant d’être coulées par les cantons. Comme un air de déjà-vu.