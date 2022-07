En 2020, le quotidien français «Le Figaro» rencontrait l’homme de théâtre, également un passionné de musique qui publiait ses réflexions sur le mot et la voix. Interview.

Broadway et ses grandes rencontres

Pendant le confinement, Peter Brook, 95 ans, n’est pas resté les bras croisés. Il a continué à travailler avec les acteurs coincés hors de France sur des pièces de Beckett. Le dramaturge et metteur en scène a aussi planché avec Marie-Hélène Estienne sur une nouvelle adaptation de «La Tempête» de son cher Shakespeare, à paraître cet automne chez Actes Sud.

En attendant, celui qui a découvert en 1974 avec Micheline Rozan le Théâtre des Bouffes du Nord, et qui l’a dirigé durant plus de trente ans, publie «À l’écoute. Réflexions sur le son et la musique» (Odile Jacob). Une occasion rêvée d’évoquer Broadway, Truman Capote, Laurence Olivier ou encore Michel Piccoli.