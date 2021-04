Cyclisme – Peter Sagan, onze ans après Le Slovaque, vainqueur il y a onze ans à Fleurier lors de sa première et dernière venue sur le Tour de Romandie, a récidivé mercredi entre Aigle et Martigny, au terme de la 1re étape. Robin Carrel Martigny

Peter Sagan s’est montré le plus rapide à l’arrivée à Martigny.

Le coureur de la Bora-Hansgrohe nous affirmait être revenu sur le Tour de Romandie après plus d’une décennie d’absence pour tester sa forme avant le Tour d’Italie, qui s’élancera le 8 mai prochain. Peter Sagan peut être rassuré, la forme semble être bel et bien de retour, après avoir souffert du Covid en début de saison et avoir dû se passer des Flandriennes qu’il apprécie tant.

Celui qui sera sans contrat la saison prochaine ne comptait qu’une victoire cette saison, un succès, au sprint déjà, sur le Tour de Catalogne. Nul doute que ses futurs éventuels employeurs ont dû apprécier son sprint dans les rues de Martigny. Il a largement dominé l’Italien Sonny Colbrelli et le Néo-Zélandais Patrick Bewin. L’Australien Rohan Dennis a quant à lui conservé sans problème son maillot jaune.

Un maillot pour Suter

La journée a été égayée par l’habituelle échappée matinale, avec six coureurs en son sein. Le Néerlandais Thymen Arensman, les Italiens Manuele Boaro et Filippo Conca, l’Australien Rob Power, le Français Alexis Gougeard et le Suisse Joël Suter ont rapidement pris cinq minutes d’avance, mais n’ont jamais eu le temps d’y croire. Sur la fin, des rouleurs comme le Français Rémi Cavagna et le Thurgovien Stefan Küng, mais aussi… le Valaisan Sébastien Reichenbach ont tenté de secouer le peloton. En vain, car les formations de sprinters veillaient.

L’attaque de Suter, un Bernois de 22 ans, n’est heureusement pas restée vaine. À l’instar de ce que son coéquipier Simon Pellaud avait pu faire lors de la dernière édition il y a deux ans, le coureur de Swiss Cycling a enfilé le maillot de meilleur grimpeur sur le podium à Martigny. Par contre, il sera compliqué de le conserver…

Grimpeurs à l’honneur

Car jeudi, les premiers écarts conséquents pourraient se calculer à l’arrivée entre La Neuveville et St-Imier. Les grimpeurs et les puncheurs tenteront de mettre à mal le reste de la troupe et de distancer les sprinters lors des 165,7 km du parcours, qui s’annoncent assez gratinés et sans doute un peu perturbés par les conditions météorologiques.

Au programme de cette journée de costauds, la montée de Prêles (4,6 km à 8%), de Chaumont (3,4 km à 6,9%), des Bugnenets (6,4 km à 5,3%) et de Mont-Corsin (5,2 km à 8%) avant même la moitié de l’étape. La victoire devrait se jouer ensuite entre Les Pontins (4,1 km à 8,4%) et La Vue-des-Alpes (7,8 km à 6,7%). À moins que tous se réservent pour la terrible fin de semaine qui s’annonce.

