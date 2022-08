DGEO, ECR, CIIP, etc. – Petit lexique vulgarisé du jargon scolaire Être parent d’élève et s’intéresser à l’École vaudoise, c’est se confronter à des termes sibyllins. Pour la rentrée, nous vous aidons à déchiffrer la novlangue de l’enseignement obligatoire. Vincent Maendly

Il n’est pas toujours aisé de s’y retrouver dans le jargon scolaire. Les communications officielles aux parents d’élèves essaient certes d’être compréhensibles pour tout un chacun, avec plus ou moins de succès. Mais sitôt qu’on se penche plus en détail sur l’École vaudoise, on est vite confronté à des acronymes abscons et des notions un peu floues. Ce petit lexique des termes les plus employés doit vous aider à y voir plus clair. Il sera enrichi au fil des innovations langagières de nos autorités.