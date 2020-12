Noël en maison de retraite – Petites causeries avec nos aînés À l’approche des Fêtes, quatre résidents de l’EMS Beau-Site, à Clarens, évoquent leur quotidien bousculé pour la seconde fois par le Covid. Joëlle Fabre

Juliette Genier, 84 ans, dans la salle à manger de l’EMS Beau-Site, à Clarens, convertie en parloir. Florian Cella/24 heures

C’est un tableau villageois un peu hors du temps sur les hauts de Clarens. L’EMS Beau-Site, ancien hôtel Belle Époque, a de beaux restes, dont cette esplanade encore verdoyante qui plonge dans le lac aux reflets métalliques de décembre et ces hautes fenêtres qui offrent une échappée sur la colline du Châtelard et son donjon cubique. Juliette Genier, 84 ans, nous attend, seule dans la salle à manger désertée pour cause de pandémie. Toute guillerette à l’idée de faire un brin de causette. Il faut dire que les visites sont rares et se font uniquement sur inscription. La vaste pièce a pris des airs austères de parloir carcéral. Certaines tables sont coupées en deux par une paroi en plexiglas. Un changement de décor qui ne semble pas perturber Juliette. Sa vue a «tellement baissé».