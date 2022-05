Une pétition munie de plus de 10’000 signatures demandant l’interdiction de la reconnaissance faciale automatique a été remise lundi au syndic de Lausanne, Grégoire Junod. Cette revendication est portée par une alliance d’ONG dans le cadre d’une campagne nationale.

«Rien dans la loi ne permet d’encadrer la reconnaissance automatique du visage et d’autres technologies de surveillance biométrique», critique l’alliance Stopper la reconnaissance faciale dans un communiqué diffusé lundi. Or celles-ci sont de plus en plus utilisées en Suisse, selon cette coalition fondée en novembre 2021 qui regroupe les organisations de la société civile AlgorithmWatch Suisse, Amnesty International Suisse et Société numérique.