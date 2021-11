Polémique à Genève – Pétition contre la venue d’Eric Zemmour

Le presque candidat à la présidentielle de 2022 en France est annoncé à Genève les 24 et 25 novembre.

Le presque candidat à la présidentielle de 2022 en France est annoncé à Genève les 24 et 25 novembre.

L’annonce de la venue du quasi-candidat à la présidentielle française, Eric Zemmour, à Genève les 24 et 25 novembre a déclenché une levée de boucliers, rapporte le site watson.ch. L’auteur du livre «La France n’a pas dit son dernier mot» est invité à débattre avec l’avocat genevois Marc Bonnant par le cercle Convergences animé par Colette Cellerin, le 24 novembre. Une pétition sur le site change.org a été initiée pour demander à la Ville de Genève de s’opposer à la venue du polémiste réactionnaire, «condamné à de multiples reprises pour provocation à la haine raciale pour des propos racistes et islamophobes». Le Genevois Karim Bakhti, membre de l’association SOS Méditerranée d’aide aux migrants, est à l’origine de cette pétition qui fait état de précédents concernant la venue de personnalités jugées indésirables à Genève comme le suprémaciste Kemi Seba ou l’antisémite Dieudonné M’Bala M’Bala.

La Cicad a réagi sur les réseaux à la venue de l’ex-chroniqueur polémiste de la chaîne française CNews en se refusant à toute censure préalable: «La Cicad s’attache à dénoncer (publiquement, judiciairement, politiquement) les propos et attitudes à caractère antisémites, négationnistes qui se manifesteraient en Suisse romande et ce quel qu’en soit le ou les auteurs. Dès lors, certaines manifestations ou possibles déclarations font l’objet d’une vigilance toute particulière. Nous ne sommes jamais dans une démarche d’appel à la censure a priori, comme ce fut le cas dans toutes les affaires ayant fait l’objet d’une intervention de la Cicad. Nous intervenons sur la base de faits avérés et constatés qui se produisent sur le sol suisse.»

Selon watson.ch, l’élu socialiste au Grand Conseil genevois Emmanuel Deonna a adressé une question urgente au Conseil d’État demandant quelles mesures Genève compte prendre pour empêcher «Monsieur Zemmour de sévir».