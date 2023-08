Canton de Fribourg – Pétition déposée pour revaloriser les salaires du personnel de la santé Le Syndicat des services publics a transmis ce mercredi les signatures de plus d’un tiers des soignants de la fonction publique et parapublique au gouvernement cantonal.

Le SSP demande une hausse mensuelle entre 240 francs et 315 francs, selon l’ancienneté. KEYSTONE/Jean-Christophe

La section région Fribourg du Syndicat des services publics (SSP) a remis une pétition signée par 1550 soignants du canton demandant une revalorisation des salaires du personnel de la santé. Les paraphes ont été transmis, mercredi, au gouvernement cantonal.

Cette pétition, déposée auprès du vice-chancelier Marc Valloton, a été signée par plus d’un soignant sur trois (38%) travaillant dans la fonction publique et parapublique fribourgeoise (4104 salariés au total) .

Si la quasi-totalité des fonctions de niveau HES à l’État de Fribourg sont inscrites en classe de salaire 18 au moins, les fonctions de la santé de ce niveau de formation se situent en classe 17. C’est le cas des techniciens en radiologie médicale, des infirmiers (-ières), des sages-femmes, des physiothérapeutes et des ergothérapeutes. Concrètement, le SSP demande une hausse mensuelle entre 240 francs et 315 francs, selon l’ancienneté.

Horaires de nuit mieux compensés

Le SSP demande aussi une revalorisation de 20% des salaires pour un travail de nuit entre 20 h et 6 h du matin et de dispenser les 50 ans et plus d’un tel horaire. Il prône également une compensation de la pénibilité par plus de temps de repos et des conditions adéquates pour un départ en retraite anticipée dès 60 ans.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.