Football – Petkovic: «Il faut rester en première division» Match décisif ce mardi soir à Lucerne contre les Ukrainiens. Une victoire 1-0, 2-1 ou par deux buts d’écart est nécessaire pour le maintien en première division de la Ligue des nations. Daniel Visentini

Vladimir Petkovic montre le chemin: direction le maintien en Ligue des nations, avec une victoire face à l’Ukraine mardi soir. KEYSTONE

Vladimir Petkovic, ce match décisif fait-il penser aux rencontres à élimination directe disputées en huitièmes de finale contre la Pologne (Euro 2016) et contre la Suède (Mondial 2018)?

Je vois davantage ce match comme une celui qui nous avait permis, contre l’Irlande, de nous placer pour une qualification à l’Euro 2020. C’est cette expérience positive que je retiendrai, plus que ce qui n’a pas marché en 2016 ou en 2018. Mais de toute façon, chaque match a son histoire et il est difficile de comparer.

Quelle importance revêt à vos yeux un maintien en première division de la Ligue des nations?

Nous voulons continuer à jouer contre les meilleures équipes, donc il faut rester en première division. Où nous continuerons à pratiquer un football ambitieux, construit. Même s’il faut parfois s’adapter, plus défendre, comme samedi contre l’Espagne. Nous aurions sans doute plus de facilité à imposer notre style si nous étions relégués, mais je préfère jouer contre les meilleurs.

À quel match vous attendez-vous contre l’Ukraine, ce mardi soir à Lucerne?

À quelque chose de différent que contre l’Espagne, samedi. L’Ukraine est une équipe très compacte, très concrète au moment de profiter de ses opportunités. Nous devrons faire attention à son efficacité. Nous n’avons pas encore gagné de match cette année, nous voulons y parvenir mardi soir, pour le maintien. La Suisse a mérité ce match décisif, pour ce qu’elle a su montrer contre l’Espagne et contre l’Allemagne. Et aussi pour ce premier match en Ukraine qui aurait pu aussi nous sourire avec un peu plus de réussite.