Le boss du LHC demande du temps – Petr Svoboda face aux manques du moment Avant la réception de FR Gottéron mardi, le boss du Lausanne HC évoque la première partie de saison décevante des Lions. Jérôme Reynard

Le mot d’ordre de Petr Svoboda: patience. PATRICK MARTIN

Le manque de constance

«Dès qu’un événement contraire se produit, on se désorganise et on a tendance à vouloir sauver la baraque individuellement.» Petr Svoboda

Depuis le début de la saison, Lausanne n’a enchaîné que deux fois deux victoires; jamais trois. Les Lions soufflent le chaud et le froid d’un match à l’autre, mais aussi d’un tiers à l’autre. La preuve: lors des deux dernières semaines, il a dilapidé à trois reprises un avantage de deux buts.

Petr Svoboda: «On peine à trouver notre rythme. Il faut dire qu’on n’a jamais vraiment eu notre équipe au complet. Cela a commencé avant le championnat, avec les obligations internationales. Et puis il y a eu les blessures. C’est un paramètre, mais ça ne doit pas être une excuse. On entame bien nos rencontres, mais dès qu’un événement contraire se produit, on se désorganise et on a tendance à vouloir sauver la baraque individuellement. Comme la saison passée…»