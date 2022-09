Petr Svoboda, quel est votre avis sur le début de saison du LHC?

On n’a pas eu le départ qu’on souhaitait, mais dans le même temps on a quand même décroché plusieurs points importants. Actuellement, notre gros problème est le nombre de blessures que nous avons et qui n’étaient pas prévues. C’est difficile, car il nous manque six joueurs d’impact (ndlr: Punnenovs, Glauser, Sekac, Raffl, Krakauskas et Salomäki. Ce dernier est suspendu pour une rencontre encore).