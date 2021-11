Le boss du LHC tempère – Petr Svoboda, le calme après la tempête?

Petr Svoboda apprend-il de ses erreurs? L’avenir nous dira si la décision est la bonne, mais la méthode tranche en tout cas avec ce qu’on avait pour habitude de voir ou d’entendre au LHC depuis bientôt deux ans.

Malgré une série de trois défaites et une équipe qui n’a pas montré grand signe d’amélioration post-trêve internationale, ce week-end, le boss a réitéré sa confiance en son staff technique et en son groupe, lundi matin. Le tout, en admettant une prise de conscience.

«Les coaches ont mon total soutien. On ne va pas commencer à paniquer. On n’est pas à la mi-saison et le championnat est encore ouvert pour tout le monde. On ne veut pas répéter les mêmes erreurs», nous a expliqué Svoboda.