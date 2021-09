Départ de Bertschy du LHC - Petr Svoboda: «Nous avons fait tout notre possible»

Départ de Bertschy – Petr Svoboda: «Nous avons fait tout notre possible» Le directeur des opérations hockey du LHC réagit au choix de Christoph Bertschy de s’engager avec FR Gottéron à compter de la saison 2022-2023. Il s’exprime aussi sur le transfert immédiat de Josh Jooris. Jérôme Reynard

Petr Svoboda respecte le choix de Christoph Bertschy. « D’autant qu ’il a été honnête avec nous tout au long du processus .» VQH

Christoph Bertschy quittera donc le LHC pour Gottéron au terme de son bail actuel, au printemps. Pour Petr Svoboda, c’est un coup dur. «Nous voulions le conserver. Nous avons fait tout notre possible. Nous lui avons offert un super contrat (ndlr: d’une durée de 4 ans selon nos informations). Mais il a préféré une autre option, a regretté le boss du club vaudois. C’est son choix et je le respecte. D’autant que Christoph a été honnête avec nous tout au long du processus.»

Le buteur de 27 ans aurait privilégié une offre étalée sur sept ans à Fribourg, mais qui d’après différentes sources était inférieure à celle du LHC au niveau du salaire annuel. Christoph Bertschy a sans doute aussi fait le choix de la sécurité sur le long terme. Celui du cœur également, lui le Singinois, qui avait entamé sa formation avec Gottéron

Jooris pour dégraisser

De son côté, Josh Jooris est déjà un joueur de GE Servette, conséquence d’un transfert officialisé vendredi matin. L’attaquant de 31 ans n’entrait pas dans les plans à long terme du LHC, qui a profité de l’intérêt des Aigles pour s’en séparer à neuf mois de l’échéance de son bail. Et ainsi dégraisser son contingent offensif.

«Au niveau du rapport entre le prix et les performances sur la glace, il y avait une inadéquation, a commenté Petr Svoboda, qui avait hérité de ce contrat à son arrivée. Et puis, cela participe à faire de la place et donner des opportunités pour nos jeunes joueurs.»

