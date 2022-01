Le LHC a 100 ans – Petr Svoboda: «Nous posons les bases des 100 prochaines années»

La mèche rebelle qui traîne en permanence sur son front ne l’empêche pas de regarder au loin. Depuis son adolescence, Petr Svoboda (55 ans) est du genre à se projeter. Tout d’abord hors de sa Tchécoslovaquie natale, par tous les moyens (à 17 ans, il se planquait dans le coffre d’une voiture lors d’un tournoi international junior en Allemagne, pour fuir le bloc de l’Est).

Outre-Atlantique ensuite pour poursuivre son rêve hockeyistique au Québec. Puis tout en haut des podiums: une Coupe Stanley avec le Canadien de Montréal en 1986 et un titre de champion olympique avec la République tchèque (il a même marqué le but de la victoire en finale contre les Russes) à Nagano en 1998. Enfin en dirigeant et co-investisseur, avec ses amis Zdenek Bakala et Gregory Finger, au Lausanne Hockey Club, depuis 2020.