Hockey sur glace - Petr Svoboda: «Nous traitons les gens extrêmement bien au LHC»

Le directeur des opérations hockey et copropriétaire du LHC évoque la saison qui démarre vendredi à Bienne pour les Lions, son équipe, son projet et son image.

Petr Svoboda, où en est la vente des abonnements de saison?

Je dirais qu’on est sur une baisse de 20% par rapport aux deux derniers étés. Le Covid et les incertitudes ainsi que les craintes qui y sont liées sont présents dans l’esprit de beaucoup de gens. Et puis il y a le sentiment de chacun face à la vaccination. On vit dans un nouveau monde. C’est un sujet tellement personnel qu’il est très difficile de se projeter. Nous avons aussi commencé notre campagne un peu tard. Toujours est-il que nous devons rester patients, bien jouer et créer du divertissement pour faire revenir la foule à la Vaudoise aréna.