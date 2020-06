Suisse – Petra Gössi réélue à la présidence du PLR L’assemblée virtuelle du PLR a renouvelé, samedi, sa confiance à la présidente sortante du parti. La Schwyzoise veut façonner l’avenir pour les générations futures.

Les délégués du PLR réunis samedi en assemblée virtuelle ont réélu Petra Gössi à la présidence du parti. Le conseiller aux Etats Andrea Caroni (AR) et le conseiller national Philippe Nantermod (VS) ont été reconduits à la vice-présidence.

Le conseiller aux Etats Philippe Bauer (NE) et les conseillers nationaux Alex Farinelli (TI) et Andri Silberschmidt (ZH) complètent le comité directeur.

Le PLR a utilisé un logiciel de vote en ligne pour cette «e-ADD», précise-t-il dans un communiqué. La Schwyzoise Petra Gössi a été très clairement réélue à la tête du PLR, par 267 voix sur 283. Les autres candidats ont également été largement élus.

«Je suis très heureuse d’avoir été si clairement réélue. Cela confirme la voie empruntée et me donne de la force et du courage pour l'avenir. Un avenir que nous voulons façonner avec notre stratégie pour les générations futures», est citée Mme Gössi dans le communiqué.

( ATS/NXP )