Ski alpin – Petra Vlhová domine, Wendy Holdener en chasse lors du slalom de Soldeu La Slovaque est bien placée pour remporter la victoire du slalom des finales de Coupe du monde. La Suissesse Wendy Holdener a un coup à jouer depuis sa cinquième place. Rebecca Garcia

Wendy Holdener peut encore nourrir l’espoir d’accrocher un podium samedi à Soldeu (Andorre). AFP

Surprise: Mikaela Shiffrin est absente du podium provisoire au terme de la première manche du slalom de Soldeu. Petra Vlhová s’est montrée plus rapide que quiconque. La Slovaque, qui compte une victoire et huit podiums cette saison, se présentera au portillon avec 32 centièmes d’avance sur sa plus proche poursuivante, la Croate Leona Popovic. La Suédoise Anna Swenn-Larsson (+0’’56) figure aussi dans le trio de tête.

Mikaela Shiffrin (+0’’59), qui est déjà assurée de remporter le globe de la spécialité (le septième de sa carrière!), doit pour l’instant se contenter de la quatrième place. Elle luttait contre le chrono de Petra Vlhová, partie avant elle, mais une grosse erreur en fin de parcours lui a fait perdre la légère avance emmagasinée jusque-là.

Wendy Holdener pourrait regagner des places

Wendy Holdener (5e, +1’’16) n’est pas parvenue à trouver la clé dans la matinée. Très rapide en début de course, son chrono a connu un coup de frein qu’elle n’a pas rattrapé et qui s’est même aggravé sur la fin. Une deuxième manche de feu et le craquage d’une ou deux adversaires pourraient toutefois la propulser sur le podium de cette dernière épreuve de Coupe du monde.

Ses compatriotes ont bien moins de chances de tutoyer le haut du tableau en s’élançant dans l’après-midi. Michelle Gisin (+1’’87), en difficulté avec son matériel depuis le début de la saison, a terminé à la 11e place. Elena Stöffel, dernière Suissesse à s’élancer, s’est classée au 14e rang (+2’’03). La Valaisanne Camille Rast a été éliminée à quelques portes de l’arrivée, après avoir déjà accumulé un certain retard.

