Ski alpin – Petra Vlhova en tête d'une 1re manche serrée La Slovaque a dominé la première manche d'un géant de Sestrières encore très indécis. Les Suissesses ont limité les dégâts. Robin Carrel

La Slovaque dans ses oeuvres. AFP

Petra Vlhova a certes réussi le meilleur temps sur le premier tracé, mais elle est encore bien loin d'avoir course gagnée. Car en deuxième manche, elles seront nombreuses à viser son trône.

L'Italienne Marta Bassino n'est pointée qu'à 7 centièmes à mi-parcours et, derrière elle, les autres cadors se sont empilées en moins d'une demi-seconde. La Française Tessa Worley est 3e à 0''40, l'Américaine Mikaela Shiffrin 4e à 0''44, la Suédoise Ragnhild Mowinckel 5e à 0''47 et la Suédoise Sara Hector 6e à 0''50.

Les Suissesses, parties tard avec leurs dossards élevés (12, 11 et 16), ont limité la casse, avant une deuxième manche qui devraient ainsi les avantager légèrement. La neige fraîche italienne a rapidement marqué et tant Lara Gut-Behrami (8e à 1''12), Michelle Gisin (9e à 1'22), que Wendy Holdener (12e à 1''94) peuvent espérer remonter dans la hiérarchie en début d'après-midi.

Partie encore plus tard, Camille Rast a réussi une performance de choix en terminant dans la foulée de ses aînées. La Valaisanne a accroché un top 15, à moins de deux secondes de la leader slovaque. Andrea Ellenberger (à 2’’31) et Simone Wild (à 2’’48) se sont quant à elles qualifiées pour la 2e manche sans trop trembler. Vanessa Kasper, Mélanie Meillard (abandon) et Vivianne Härri n’ont pas passé le «cut».

