Ski alpin – Petra Vlhova trop forte pour Michelle Gisin Deuxième à Levi, en Finlande, l'Obwaldienne a réalisé sa meilleure performance en carrière sur un slalom. Insuffisant toutefois pour faire plier la Slovaque. Jérémy Santallo

Michelle Gisin en action dimanche à Levi. KEYSTONE

Monstrueuse Petra Vlhova! Intouchable lors du premier slalom de la saison samedi à Levi (Finlande), la Slovaque a récidivé dimanche lors du second tracé du week-end, remportant au passage sa cinquième épreuve consécutive dans la discipline. Derrière elle, Michelle Gisin a signé son deuxième podium de sa carrière en slalom, son neuvième en tout en Coupe du monde.

En tête après la première manche, à égalité avec Michelle Gisin (54’32), Petra Vlhova a découpé la piste pour reléguer l’Obwaldienne à 31 centièmes sur la deuxième. Troisième sur la boîte samedi, Katharina Liensberger a pris la même place dimanche pour s’offrir son cinquième podium en Coupe du monde. Wendy Holdener finit pour la seconde fois en 48 heures au 4e rang, à 29 centièmes de l’Autrichienne.

Mikaela Shiffrin, qui a avoué une certaine fatigue après sa deuxième place derrière Petra Vlhova samedi, a elle pris la 5e place dimanche. L’Américaine, absente à Sölden en raison de douleurs au dos, ne s’est pas éternisée dans l’aire d’arrivée. Elle rate ainsi le podium en slalom pour la première fois depuis l’hiver 2018!

Mélanie Meillard chute

Contrairement à samedi, où les écarts étaient conséquents après le premier tracé, douze skieuses se tenaient dans la même seconde avant la deuxième manche.

Magnifique 9e samedi avec, à la clé, ses premiers points en Coupe du monde depuis près de trois ans, Mélanie Meillard n’a pas connu la même réussite dimanche. La skieuse d’Hérémence de 22 ans, qui avait pris un départ plus que correct, a commis une faute sur l’intérieur à l’entrée du mur et n’a pas participé à la deuxième manche, comme ses compatriotes Camille Rast (35e), Nicole Good (53e) et Carole Bissig (54e).

Les deux reines de la discipline, Petra Vlhova et Mikaela Shiffrin, ont remporté tous les slaloms disputés depuis le 11 mars 2017. C’est l’Américaine qui mène les débats, 19 succès contre 9 pour la Slovaque. De leur côté, les Suissesses n’ont plus gagné un slalom depuis 18 ans – donc 2002– et Marlies Oester à Berchtesgaden. La série est toujours en cours.