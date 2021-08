Oman – Pétrolier attaqué: les USA acceptent de participer à une enquête Les États-Unis ont accepté de participer à une enquête sur l’attaque meurtrière menée au large d’Oman sur un pétrolier géré par un milliardaire israélien, a affirmé le département d’État américain samedi.

Le pétrolier Mercer Street a été attaqué jeudi en mer d’Oman et Israël a accusé son ennemi juré, l’Iran, d’être à l’origine de l’incident qui a fait deux morts au sein de l’équipage. Selon l’armée américaine et l’opérateur du navire, il s’agirait d’un tir de drone.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken et le ministre des Affaires étrangères israélien Yair Lapid se sont entretenus au sujet de cette attaque et «ont convenu de travailler avec le Royaume-Uni, la Roumanie, et d’autres partenaires internationaux pour enquêter sur les faits, apporter leur soutien et envisager de prochaines étapes appropriées», a déclaré le porte-parole du département d’État américain Ned Price dans un communiqué.

Les deux personnes tuées dans l’incident étaient un ressortissant britannique, qui travaillait pour la société de sécurité Ambrey, et un membre d’équipage roumain, a précisé l’armateur, Zodiac Maritime, une société internationale dont le siège est situé à Londres et qui appartient à l’homme d’affaires et milliardaire israélien Eyal Ofer.

«Guerre de l’ombre»

Vendredi, Yair Lapid a appelé à une action internationale contre le «terrorisme iranien». «J’ai donné des consignes aux ambassades à Washington, Londres et l’ONU pour qu’elles œuvrent auprès de leurs interlocuteurs gouvernementaux et les délégations compétentes au siège de l’ONU à New York», a-t-il indiqué sur Twitter.

Des analystes ont affirmé que l’attaque du Mercer Street était caractéristique de la «guerre de l’ombre» à laquelle se livrent les deux puissances ennemies, plusieurs navires liés à chacune d’elles ayant été ciblés dans les eaux du Golfe.

