Suisse – Peu de masques dans les cars postaux pendant le week-end de Pentecôte Moins de 5% des voyageurs en Suisse romande et alémanique portent un masque dans les bus jaunes en ce week-end de fête chrétienne, selon une porte-parole de CarPostal.

Très peu de passagers portent un masque dans les cars postaux malgré les vidéos incitatives diffusées dans les véhicules. KEYSTONE

Les cars postaux sont très fréquentés en ce week-end de Pentecôte. Et très peu de passagers portent un masque, a indiqué lundi à l’agence Keystone-ATS Valérie Gerl, porte-parole de CarPostal.

En Suisse romande et alémanique, moins de 5% des voyageurs sont munis d’un masque, malgré les vidéos incitatives en ce sens diffusées dans les véhicules. «Il n’y a pas de différence entre les deux régions», a précisé la porte-parole.

Au Tessin, l’un des cantons les plus touchés par la pandémie, environ 20% des passagers portent un masque dans les cars. On observe toutefois un certain «relâchement»: ils étaient 30% à le faire juste après le 11 mai.

( ATS/NXP )