Football – Peu inspiré, le LS ne méritait pas plus qu’un point Menés juste après la pause par Schaffhouse, les Lausannois ne sont ensuite parvenus qu’à sauver un point grâce à un but égalisateur signé Archie Brown. Le SLO, lui, s’est imposé à Wil. André Boschetti - Lausanne

Encore des points perdus pour le LS de Ludovic Magnin. KEYSTONE

Comme souvent à la Tuilière, tout semblait réuni vendredi pour que le Lausanne-Sport passe une soirée plutôt tranquille et offre à ses fidèles supporters une bonne victoire, peut-être agrémentée d’un spectacle de qualité. Ce FC Schaffhouse, qui n’a plus rien à jouer cette saison, avait en effet traversé le pays sans son meilleur attaquant (Gonzalez, suspendu) ni son coach, Hakan Yakin (suspendu lui aussi, il a préféré rester à la maison). Un long et pénible voyage qui s’était de surcroît terminé moins d’une heure seulement avant le coup d’envoi!

Penalty arrêté par Luperto

Mais comme trop souvent malheureusement, ces espoirs ont longtemps été déçus. Le LS avait pourtant plutôt bien commencé en se ménageant deux belles opportunités manquées par Sanches (3e et 5e). Mais au lieu de continuer sur cette lancée en agressant leurs adversaires, les Vaudois se sont contentés d’attendre l’erreur adverse au lieu d’aller la provoquer. Un tel néant qui a dû perturber Custodio au moment de tirer un penalty détourné par Luperto (29e).

Une rare indigence que le LS a payée dès le retour des vestiaires. Alors qu’il avait annihilé la seule vraie occasion de Schaffhouse avant la pause en gagnant son duel face à Bobadilla (10e), Castella relâchait de façon coupable un tir lointain dans les pieds de l’Argentin (47e).

Castella stoppe un penalty

Sans vraiment réagir, le LS parvenait tout de même à égaliser un quart d’heure plus tard par Brown. Mais l’Anglais provoquait ensuite à son tour un penalty pour une faute sur Krasniqi. Qui permettait à Castella de se racheter en détournant la frappe de Müller (71e).

Un sauvetage qui a eu le don de réveiller des Lausannois qui décidaient enfin d’emballer la partie. Sans succès malgré une trop tardive mais louable bonne volonté qui ne débouchait toutefois que sur deux belles frappes de Custodio (75e) et Suzuki (85e), stoppées par Ruberto. Pas de quoi aborder le prochain derby vaudois face à Yverdon avec confiance.

Afficher plus Tuilière. 5004 spectateurs. Arbitre: M. Huwiler Buts: 47e Bobadilla 0-1, 63e Brown 1-1. LS: Castella; Giger, Grippo, Nanizayamo, Brown; Custodio, Kukuruzovic (57e Bernede); Baldé, Sanches (72e Gaudino), Schwizer (72e Suzuki); Labeau. Schaffhouse: Ruberto; Krasniqi, Lurvink, Padula, Lika; Müller; Mariani (89e Kalem), Stroscio (89e Alpsoy), Soldo (46e Hamdiu), Vogt (66e Luan); Bobadilla. Avertissements: 37e Soldo, 43e Custodio, 56e Grippo, 84e Lika. Notes: LS sans Kablan (blessé). Schaffhouse sans Yakin, Gonzalez (suspendus), Bunjaku, Rhyner ni Sahitaj (blessés).

Afficher plus Le Stade Lausanne-Ouchy a réalisé une fin de match complètement folle, vendredi à Wil, pour finalement s’imposer 1-2. Un but de Kastrijot Ndau sur penalty à la 10e minute de jeu a permis aux Saint-Gallois de mener la rencontre. Jusqu’au bout, les hommes de Brunello Iacopetta ont cru tenir cette victoire, mais les Vaudois en avaient décidé autrement. En trois minutes, dans les arrêts de jeu, ils ont retourné une situation bien compromise. C’est d’abord Teddy Okou qui a ramené les siens à égalité en marquant à la 92e, avant qu’Alban Adjini ne donne la victoire au SLO en inscrivant un dernier but à la 95e! Réduits à dix depuis la 52e minute, les Saint-Galloiss ont payé leur manque de fraîcheur en fin de rencontre. Cette victoire permet au Stade Lausanne-Ouchy de prendre la cinquième place du classement, à égalité de points (47) avec Thoune (4e), et à cinq longueurs de la place de barragiste. Pour Wil, l’occasion de prendre la tête devant Yverdon est manquée.

André Boschetti est journaliste au Sport Center depuis janvier 2018. Auparavant il a été durant 16 ans à la rédaction sportive de 24 heures. Intéressé par tous les sports, il s'occupe principalement de football depuis quatre ans. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.