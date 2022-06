Télétravail des frontaliers en Suisse – Peut-on croire à un renouvellement de l’accord amiable? La dérogation arrive à échéance à la fin du mois. Analyse des raisons d’espérer et celles de ne pas trop se leurrer. Fabrice Breithaupt

L’accord amiable sur le «home office» des travailleurs frontaliers européens employés en Suisse va expirer le 30 juin. Plusieurs dizaines de milliers d’entre eux sont dans l’expectative d’une éventuelle prolongation. AFP

Selon une étude de la Mission opérationnelle transfrontalière (MOT), présentée à la fin de mai, le nombre de télétravailleurs frontaliers européens employés dans le canton de Genève et résidant dans les départements français de l’Ain et de la Haute-Savoie est estimé à plus de 40’000 (sur 120’000 frontaliers recensés dans le Grand Genève).