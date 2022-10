Mondial 2022 – Peut-on le regarder sans mauvaise conscience? La Coupe du monde au Qatar s’impose déjà comme celle de toutes les polémiques. Dans un tel contexte, comment suivre ses matches sans arrière-pensées ni poids moralisateur? Nicolas Jacquier

Le stade Lusail, qui accueillera le match d’ouverture et la finale de la Coupe du monde, va devenir l’emblème d’une compétition qui remue les consciences. Getty Images

On devrait plutôt s’en réjouir, déjà baver d’impatience, compter les jours - exactement 35 - qui nous séparent du coup d’envoi. La vérité, c’est que tout cela paraît très flou, avec un enthousiasme loin d’être délirant. Présenté comme le Mondial de la honte, Qatar 2022 ne fait pas (encore) rêver. Désastre écologique, droits humains bafoués, communauté LGBT discriminée, liberté d’expression verrouillée, appels répétés au boycott, etc., les polémiques enflent, les griefs s’accumulent. Au point de se demander si l’on pourra suivre cette Coupe du monde et réussir à parler football sans avoir mauvaise conscience.