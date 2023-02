La question verte – Peut-on lutter contre les nuisibles en étant écolo? Chaque semaine, nous répondons à une question sur la thématique du climat que nous nous posons dans nos vies quotidiennes. Caroline Zuercher

Comment lutter contre les blattes, les punaises de lit ou les rats? «D’un côté, il y a le problème de la pollution et, de l’autre, celui de la toxicité, répond Pascal Begert, patron du magasin genevois L’Araignée rouge. Malgré les idées reçues, une substance naturelle et biodégradable peut s’avérer nocive pour l’humain ou pour les animaux domestiques.» Le Genevois conseille de se méfier des recettes dégotées sur internet. Les solutions doivent être trouvées «au cas par cas», et il recommande de demander conseil à un expert.