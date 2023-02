Flying Doctors en France – Peut-on repeupler un désert médical avec des médecins en avion? Pour attirer des médecins de Dijon, le maire de Nevers lance une ligne aérienne. Reportage dans une ville où on sait ce que c’est, le manque de médecins. Alain Rebetez - Paris

Les médecins de Dijon accueillis comme des stars à l’aéroport de Nevers, le 26 janvier. Huit au premier vol, ils étaient six au deuxième. L’expérience doit montrer si la solution répond aux besoins. KEYSTONE/MAXPPP/CHRISTOPHE MASSON

Nevers, une petite ville de 33’000 habitants en plein milieu de la France et de ce que les géographes appellent «la diagonale du vide», cette bande de territoire qui traverse le pays du nord au sud et où la population ne cesse de reculer. C’est le cas du département de la Nièvre, saigné démographiquement depuis 1975. «Oui, nous sommes enclavés, concède sans fard le maire Denis Thuriot. C’est un paradoxe, parce qu’on est au cœur de la France et que la route des vacances de la nationale 7 passait par ici il n’y a pas si longtemps, mais on nous a oubliés dans l’aménagement du territoire. L’autoroute ne s’est pas développée, on n’a pas eu le TGV Paris-Lyon, ce sont des rendez-vous manqués dont on paie aujourd’hui l’addition.»