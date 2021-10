Technologie atomique russe – Pevek, la ville qui revit grâce à une centrale nucléaire flottante Dans l’Extrême-Orient polaire russe, voyage à bord de l’«Akademik Lomonosov», première centrale nucléaire amenée par bateau au secours d’un centre minier. Benjamin Quénelle - Pevek

La centrale nucléaire est à quai à Pevek; elle a été préalablement chargée en combustible à Mourmansk. DR

Au milieu de la toundra enneigée et glaciale, c’est un surprenant mais révélateur signe du réchauffement. À la dernière rentrée scolaire, l’école de Pevek a dû ouvrir de nouvelles classes. «Plus d’enfants, plus de vie… Notre ville renaît!» s’enthousiasme Oksana Petrova, directrice de la maternelle de cette cité polaire du bout du monde.

À plus de 5500 kilomètres de Moscou, nichée sur la côte arctique de la Tchoukotka, la ville la plus au nord de l’Extrême-Orient russe connaît un renouveau grâce au réchauffement climatique. La fonte des glaces sur les côtes polaires a permis de créer une nouvelle voie commerciale sur mer et de relancer l’activité économique sur terre. Pevek a bien failli finir en vastes ruines comme ses mines environnantes d’uranium et autres minéraux, construites par les prisonniers des goulags soviétiques, abandonnées après la chute de l’URSS. Mais l’activité économique a désormais repris et la population frôle à nouveau les 5000 habitants, dont 900 enfants.