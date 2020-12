Covid: où se faire tester? – Attention, toutes les pharmacies ne sont pas prêtes À Lausanne en particulier, les officines sont encore en train de se préparer. Le site de la société des pharmaciens donne la liste des lieux opérationnels. Lise Bourgeois

La liste des pharmacies autorisées par le Canton à faire passer des tests rapides renvoie à certaines officines qui ne sont pas encore prêtes. Il faut consulter celle de la Société vaudoise de pharmacie, qui est à jour. Arnold Burgherr/A

Les tests rapides en pharmacie ont été réclamés à cor et à cri ces dernières semaines. La liste des officines où l’on peut savoir en un quart d’heure si l’on est infecté est désormais sous toit et figure sur le site de l’État de Vaud, vd.ch. Une trentaine d’adresses aux quatre coins du canton y sont répertoriées. Mais toutes ne sont pas encore opérationnelles, comme «24 heures» l’a appris ce jeudi par un témoin qui a voulu se faire examiner à Lausanne.

«Nous faisons le maximum pour être prêts au plus vite.» Anne Decollogny, directrice de Pharmacie 24, à Lausanne

Chez Pharmacie 24, Anne Decollogny explique qu’il y a un temps de décalage entre le moment où l’autorisation du Canton a été reçue et celui où l’enseigne peut réellement faire passer les tests. Il faut savoir que le personnel doit être formé. En outre, et c’est probablement le plus contraignant, les locaux doivent être aménagés de façon que les personnes potentiellement infectées ne croisent pas les clients réguliers.